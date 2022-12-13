В программе фестиваля – Бах и Андрей Петров, Поль Мариа и Антонио Вивальди.

В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль в честь юбилея Анатолия Бадхена. Зрители услышат шедевры мировой классики. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

На концерте можно будет послушать арфу, бас-гитару, скрипки. Оркест Бадхена исполнил композиции из опер и оперетт, а также рок-хитов в симфонической обработке.

В программе фестиваля – Бах и Андрей Петров, Поль Мариа и Антонио Вивальди. Проект подготовили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Петербурга.

Артисты побывают за Уралом и в Беларуси. После гастролей они вернутся в Петербург.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого открылась весенняя экспозиция "Сиреневая терапия".

Фото: пресс-служба Смольного