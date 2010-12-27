FIFA понравилось: в Петербурге пройдет ЧМ-2018 среди футбольных болельщиков

Организаторы планируют собрать в турнире фанатов футбола из 32 стран.

FIFA согласовала идею РФС и Минспорта о проведении в России чемпионата мира по футболу среди болельщиков. Он пройдет параллельно с ЧМ-2018 по футболу в России. Эту информацию опубликовал сайт welcome2018.com.

По сведениям президента клуба болельщиков сборной России Эдуарда Латыпова, столицей фанатского турнира станет Санкт-Петербург. Организаторы заручились поддержкой РФС, Минспорта и ФИФА. Они надеются, что чемпионат объединит болельщиков всех 32 стран-участниц Мундиаля. В данный момент Россия ведет переговоры с представителями фанатских сообществ этих государств.

В свое время фан-зоны на чемпионате мира были инициативой городов-организаторов, а затем FIFA сделала их обязательной частью программы мирового первенства. Может быть, со временем и чемпионат мира среди болельщиков станет обязательной частью программы основного турнира. Соревнования создаются при поддержке Российского футбольного союза, проект включен в календарь Министерства спорта РФ, ФИФА поддержала идею. Проект очень сложный, но пути назад нет - турнир состоится сто процентов и пройдет в Санкт-Петербурге. Эдуард Латыпов

Точные даты и формат чемпионата мира среди болельщиков еще не определены. Ранее мы писали, что сборная России по футболу почтила память жертв трагедии в Кемерово на Дворцовой площади.