В Петербурге пройдёт 16-я Неделя Германии

Жителей города на Неве познакомят с культурой Германии.

В Санкт-Петербурге с 3 по 10 апреля пройдет 16-я Неделя Германии. В связи с этим в городе пройдет свыше 60 мероприятий, которые дадут возможность познакомиться с немецкой культурой, а также экономикой, системой образования и общественной жизнью. Об этом сообщает комитет по внешним связям Петербурга.

Откроет Неделю известная балетная труппа Дортмунда, которые представят эксклюзивную программу специально для жителей города на Неве. Также за Неделю успеют пройти кинопоказы. С 30 марта откроется показ фильма Вима Вендерса "Пина", удостоенного ряда наград.

Кроме этого, в рамках Недели Германии состоятся выступления групп из Северного Рейна-Вестфалии. На Новой сцене Александринского театра выступят лауреаты премии "Echo-Jazz" Маркус Штокхаузен и Флориан Вебер, а в Анненкирхе состоится выступление группы "Repercussion".

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