Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

За свою карьеру актер сыграл множество ролей в театре и кино.

Указом президента России актер Михаил Пореченков удостоен звания "Народного артиста России". Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства

– говорится в заголовке документа

Сам актер признался журналистам "Федерального агентства новостей", что узнал о присвоении ему звания от сотрудников СМИ. Во время церемонии он находился в самолете.

"За то, что оценили, очень приятно. Родителям приятно, но и не скрою, мне тоже. Это хорошо, будем работать на благо Родины дальше

- сказал Пореченков

За свою карьеру Михаил Пореченков сыграл множество ролей в театре и кино. Среди его знаковых проектов выделяется сериалы "Агент Национальной Безопасности" и "Ликвидация", фильмы "Поддубный", "Мамы" и другое. Он также был ведущим телешоу "Битва Экстрасенсов" на ТНТ. Актер удостоен премий "Золотая маска", "Золотой софит" и "Созвездие". В данный момент в разработке находится новый сезон "Агента", который выйдет на экраны в 2019 году.

Ранее на Piter.TV: Во Франции умерла режиссер Аньес Варда

Фото: скриншот