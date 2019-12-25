Первый канал снял с эфира сериал "Гадалка" с Пореченковым

Вместо 16 серий зрители увидели лишь 7.

Сериал "Гадалка" с Михаилом Пореченковым в главной роли внезапно пропал из сетки вещания Первого канала. Новый сезон насчитывает 16 серий, однако зрители увидели лишь 7.

Вместо "Гадалки" в телепрограмме Первого канале теперь значится повтор сериала "Мосгаз. Формула мести". В этом году ожидается выход седьмого сезона под названием "Катран". Причины, по которым руководство Первого канала отказалось транслировать "Гадалку", не сообщаются.

На первый взгляд тандем столичного майора Алексея Потапова и девушки из маленького провинциального городка Люси Некрасовой кажется странным. Однако Люся – необычная девушка. Она видит людей, места и детали преступлений. Описывая со 100-процентной точностью место убийства своей сестры, Люся становится незаменимым сотрудником полиции.

Ранее мы писали, что на Первом канале начался 10-й сезон шоу "Ледниковый период".

Фото: скриншот / 1tv.ru