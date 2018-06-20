Во Франции умерла режиссер Аньес Варда

Автору "Последнее танго в Париже" было 90 лет.

Во Франции на 91-ом году жизни скончалась кинорежиссер Аньес Варда. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Отмечается, что причина смерти стало онкологическое заболевание. Режиссер умерла в ночь с 28 на 29 марта в окружении семьи.

Аньес Варда родилась 30 мая 1928 года в бельгийском городе Иксель. Она прославилась как мастер Новой волны французского кинематографа. Среди знаковых работ, к которым Варда приложила руки такие ленты как "Клео от 5 до 7", "Лица, деревни", "Без крыши, вне закона", "Последнее танго в Париже" и другое. За свой вклад в кинематограф она награждена почетным "Оскром", а также рядом других премия, включая Пальму Каннского фестиваля, "Сезар", наградой Берлинского фестиваля.

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau