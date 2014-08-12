Конфликт произошел в автобусе на пути к самолету.

Российский актер Михаил Пореченков подрался в аэропорту Салехарда. Об этом сообщили журналисты из местного издания URA.RU со ссылкой на собственный источник. Инцидент зафиксирован в рамках гастрольного тура звезды по Ямалу. 52-летний артист находится в поездке вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем "Солисты Москвы". Местные жители уточнили, что силовой конфликт перерос из словесной перепалки.

Вместе с остальными артистами он вылетал регулярным рейсом из Салехарда в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла драка. очевидцы перепалки

В настоящее время сведений о причинах конфликта нет. Официальных комментариев по данной ситуации от артиста или его представителей для прессы не было. Очевидцы отметили, что представители закона не вызывались. Сам перелет далее прошел без происшествий.

Сериал "Проект "Анна Николаевна" покажут летом на ТНТ.

Фото: Instagram / porechenkov_official_page

