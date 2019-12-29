В Петербурге начался согласованный марш памяти Бориса Немцова

Люди собираются у станции метро "Горьковская".

В субботу, 29 февраля, в 12:00 у станции метро "Горьковская" начали собираться люди, которые решили поучаствовать в шествии по центру Петербурга в память о Борисе Немцове.

Один из присутствующих уточнил, что участники доберутся до Троицкой площади, а затем устроят траурную акцию у Соловецкого Камня. Также удалось уточнить, что акция согласована как массовый пикет, поэтому перекрывать движение городской администрации не придется.

Ранее мы писали, что Власти Петербурга попросили учителей не пускать школьников на акцию памяти Бориса Немцова.

Фото: Piter.tv