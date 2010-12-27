По сюжету 18-летние девушка и юноша встречают себя 50-летних.

В Петербурге и Москве начался кастинг на фильм "Любовь" Николая Хомерики. Режиссер заявил, что в фильме с незамысловатым названием будет неожиданный финал. Об этом пишет ТАСС.

По сюжету 18-летние девушка и юноша укрываются на даче, где встречают 50-летнюю пару. Со временем молодые люди понимают, что это они в будущем. Согласятся ли они на судьбу постаревших героев или захотят что-то изменить, покажет интригующий финал.

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