В Петербурге задержали муниципального депутата Василеостровского района

Люди вышли на одиночные пикеты.

В Петербурге продолжаются задержания активистов. Среди них оказался муниципальный депутат Василеостровского района Алексей Касаткин. Мужчина показал удостоверение, однако силовики проигнорировали это. Он доставлен в 19 отдел полиции города.

Также на видео, которое оказалось в редакции Piter.tv, видно, что сотрудники полиции подошли к женщине и попросили ее пройти в автозак. Женщина поинтересовалась, на каком основании ее задерживают, но полицейские проигнорировали ее вопрос и, грубо взяв под руки, повели в машину. В этот момент активистка потеряла сознание, но силовики продолжили тащить ее до автомобиля.

Сейчас задержано не менее 20 человек.

Ранее мы писали, что п.етербуржцы требуют справедливого расследования дела Влада Бахова.