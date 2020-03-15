Петербуржцы требуют справедливого расследования дела Влада Бахова

Одиночные пикеты проходят также в Смоленске и Волгограде.

В воскресенье, 15 марта, в некоторых городах России, в том числе и в Петербурге, проходят одиночные пикеты по делу Влада Бахова. Неравнодушные граждане требуют честного расследования.

Одиночные пикеты проходят напротив Следственного комитета на набережной реки Мойки, 86-88.

Влад Бахов пропал в Смоленске в апреле 2019 года, на момент исчезновения мальчику было всего 16 лет. Уточняется, что подросток был на праздновании дня рождения своего друга с большой компанией, среди участников которой были дети чиновников и полицейских. Влада Бахова до сих пор не нашли. Люди обеспокоены, что расследование не проводится и виновные не найдены.

Ранее мы писали, что двое неизвестных ограбили магазин и сломали нос товароведу в Петербурге.

Видео: Piter.tv