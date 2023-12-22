Новые помещения позволят пополнять архивы Санкт-Петербурга в течение 20 лет.

В Петербурге продолжается строительство архивного комплекса на Заневском проспекте. Работы начались в октябре 2022 года, ожидаемый срок завершения – конец 2024 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На объекте выполнены работы по возведению несущих конструкций здания. Ведется работа по отделке помещений, устройству внутреннего электроснабжения, системы отопления.

Здание строится для Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Также в комплексе будут находиться отделы реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплёта.

Проектом предусмотрены два читальных зала, научная библиотека, два зала для выставок и конференц-зал. Новые помещения позволят пополнять архивы Санкт-Петербурга в течение 20 лет.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"