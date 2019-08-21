Недалеко от Ладожского вокзала состоялась церемония закладки камня нового архивного комплекса

Открытие нового комплекса намечено на осень 2024 года.

В Петербурге состоялась церемония закладки камня нового архивного комплекса, который построят недалеко от Ладожского вокзала. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В девятиэтажном здании разместятся Центральный государственный исторический архив и Центральный государственный архив литературы и искусства города. В комплексе будут находиться отделы реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплёта.

Придумано уже всевозможное количество цифровых инструментов магнитной ленты. На сегодняшний день нет ничего более надежного, более долговечного, чем бумага. Мы долго ещё будем хранить документы именно на бумаге, потому что только они гарантируют нам сохранность исторических фактов. Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Существующие архивы в Санкт-Петербурге уже не вмещают тот объем документов, который к ним поступает. Открытие нового комплекса намечено на осень 2024 года.

Архивный комплекс будет построен точно в срок и качественно – это я вам гарантирую. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству

Проектом предусмотрены два читальных зала на 28 мест и 38 мест, научная библиотека, два зала для выставок и конференц-зал. Новые помещения позволят пополнять городские архивы в течение двадцати лет.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"