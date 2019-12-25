Смольный разрешил провести 1 сентября праздничные линейки для первоклассников и выпускников школ

При этом Беглов разрешил проведение 1 сентября 2020 года праздничных линеек для первоклассников и выпускников школ.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что власти Петербурга разрешил провести 1 сентября праздничные линейки. Об этом сообщается в постановлении правительства, подписанном губернатором Александром Бегловым.

Отмечается, при этом в Северной столице разрешил проведение 1 сентября 2020 года праздничных линеек для первоклассников и выпускников школ. При этом проведение мероприятия разрешено исключительно на улице. При этом лица, которые сопровождают школьников, должны в использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

При этом учебный процесс по дополнительным общеобразовательным программам возобновится 14 сентября.

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Фото:Piter.TV