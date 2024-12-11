В Петербурге продлён приём заявок на программу "Время героев" до 7 февраля

При этом обучение начнётся без изменений сроков — 17 марта.

Срок подачи заявок на участие в программе "Время героев" продлён до 7 февраля. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

По словам Пиотровского, просьба о продлении срока подачи заявок поступила от самих ветеранов, желающих принять участие в программе. Несмотря на продление срока подачи заявок, дата начала обучения остаётся прежней — 17 марта.

Напомним, что программа "Время героев" была запущена губернатором Александром Бегловым в прошлом году. Её цель — подготовка квалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции. Финалисты программы пройдут обучение в Корпоративном университете администрации Санкт-Петербурга. Планируется, что ежегодно не менее 70 человек смогут пройти подготовку для дальнейшей работы на руководящих должностях в органах исполнительной власти и подведомственных организациях города.

Ранее Piter.TV сообщал, что Дмитрий Медведев поблагодарил и наградил раненых бойцов СВО в Санкт-Петербурге.

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"