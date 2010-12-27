Стартовая цена лота начинается с 4,5 млрд рублей.

В Петербурге на торги выставили намыв Васильевского острова. Стартовая цена лота начинается с 4,5 млрд рублей. О продаже 100 % акций кипрской компании Diserion ltd, которой принадлежит АО "Терра Нова", и прав на требования по кредитам объявил Российский аукционный дом.

Потенциальный покупатель сможет распоряжаться 51 земельным участком общей площадью более 230 га. Также он получит право принимать управленческие решения в отношении компании "Терра Нова". Предполагается, что сделку смогут себе позволить крупные застройщики жилья или спекулятивные инвесторы.

Соглашение о реализации проекта намывных территорий в центре города было заключено между Diserion ltd и Петербургом еще в 2007 году. На сегодняшний день на 100 % готовы только треть участков, еще треть готова на 10-45 %, остальная территория еще не намыта. В собственности "Терра Новы" находятся шесть участков общей площадью 20,3 га. Остальное находится в аренде до 8 июня 2026 по договору с Комитетом имущественных отношение Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербурге обманутым дольщикам вернули деньги за недостроенное жилье.

Фото: Piter.TV