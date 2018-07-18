Петербурженка выставила на продажу макет парусника Петра I. Девушка разместила объявление на одном из популярных сервисов объявлений. За миниатюрный корабль просят 1,5 миллиона рублей.
В описании макета сообщается, что он является копией корабля "Шнява Мункер", который принимал участие в Северной войне 1700—1721 годов. Размеры парусника составляют 900*900*250. Он выполнен из таких ценных пород дерева, как кумьера, яблоня, груша, эбен. Некоторые элементы сделаны из латуни и перкаля.
Ранее Piter.TV писал о петербуржце, который выставил на продажу коллекцию из 17 тысяч пробок за 590 тысяч рублей.
Фото: "Юла"
В Петербурге модель корабля Петра I продают за цену квартиры-студии
Макет является копией корабля "Шнява Мункер", который принимал участие в Северной войне.
Петербурженка выставила на продажу макет парусника Петра I. Девушка разместила объявление на одном из популярных сервисов объявлений. За миниатюрный корабль просят 1,5 миллиона рублей.
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