В Петербурге модель корабля Петра I продают за цену квартиры-студии

Макет является копией корабля "Шнява Мункер", который принимал участие в Северной войне.

Петербурженка выставила на продажу макет парусника Петра I. Девушка разместила объявление на одном из популярных сервисов объявлений. За миниатюрный корабль просят 1,5 миллиона рублей.

В описании макета сообщается, что он является копией корабля "Шнява Мункер", который принимал участие в Северной войне 1700—1721 годов. Размеры парусника составляют 900*900*250. Он выполнен из таких ценных пород дерева, как кумьера, яблоня, груша, эбен. Некоторые элементы сделаны из латуни и перкаля.

Ранее Piter.TV писал о петербуржце, который выставил на продажу коллекцию из 17 тысяч пробок за 590 тысяч рублей.

Фото: "Юла"