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В Петербурге продавец магазина оплатила покупки забытой банковской картой
Сегодня, 11:37
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге продавец магазина оплатила покупки забытой банковской картой

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Полиция задержала продавщицу.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно, что в Петербурге задержали продавщицу, которая оплатила собственные покупки банковской картой покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

В минувшую пятницу, 27 ноября, в полицию 27 ноября обратился 73-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что у него пропала банковская карта, а на телефон приходят оповещения о снятии денег. 

Как оказалось, мужчина забыл карту на кассе в продуктовом магазине. Находчивая продавщица воспользовалась этой картой и купила себе товары на сумму 3 389 рублей.

Полиция задержала продавщицу. На нее завели уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы сообщали о том, что в Адмиралтейском районе с погоней и стрельбой задержали водителя чёрной иномарки.

Фото:pixabay

Теги: гу мвд, продавщица украла карту
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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