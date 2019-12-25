В Петербурге продавец магазина оплатила покупки забытой банковской картой

Полиция задержала продавщицу.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно, что в Петербурге задержали продавщицу, которая оплатила собственные покупки банковской картой покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

В минувшую пятницу, 27 ноября, в полицию 27 ноября обратился 73-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что у него пропала банковская карта, а на телефон приходят оповещения о снятии денег.

Как оказалось, мужчина забыл карту на кассе в продуктовом магазине. Находчивая продавщица воспользовалась этой картой и купила себе товары на сумму 3 389 рублей.

Полиция задержала продавщицу. На нее завели уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы сообщали о том, что в Адмиралтейском районе с погоней и стрельбой задержали водителя чёрной иномарки.

Фото:pixabay