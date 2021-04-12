В Петербурге приняли закон о выплатах семьям погибших на Украине

Получить финансовую помощь можно в качестве единовременной разовой выплаты, временного пособия на период боевых действий, материальную помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Закон о выплатах семьям погибших и пострадавших на Украине жителей города приняли в среду, 25 мая, депутаты петербургского Заксобрания. В Мариинском дворце рассмотрели этот вопроса в рамках второго и третьего чтения на внеочередных заседаниях парламента.

Фракция "Яблоко" предложила поправку в проект документа. Как сообщил Борис Вишневский, размер и порядок выплат должны устанавливаться законом, а не правительством Петербурга. За это дополнение проголосовали только 10 депутатов, поэтому его отклонили.

Предполагается, что рассчитывать на финансовую помощь смогут военнослужащие, гражданские лица и волонтёры, которые получили ранения, принимая участие в спецоперации. Членам семей убитых на Украине петербуржцев также полагаются выплаты. Так, получить финансовую помощь можно в качестве единовременной разовой выплаты, временного пособия на период боевых действий, материальную помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее мы писали, что Путин объявил о повышении пенсии, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. С первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15 278 рублей в месяц.

Фото: Законодательное собрание Петербурга