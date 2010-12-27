Петербургским бездомным выделят жилье

Площадь жилья составит не менее шести квадратных метров на человека.

В скором времени в Петербурге жилые помещения получат люди без определенного места жительства, которые встали на учет в органах соцзащиты населения. Площадь жилья составит не менее шести квадратных метров на человека. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Независимо от того, сам человек выбрал такой образ жизни или же он стал жертвой обстоятельств, государство должно его поддержать. Денис Четырбок, депутат ЗакСа

Депутат пояснил, что многие лишились жилья из-за семейных проблем, в связи с потерей работы или вовсе стали жертвами мошенников.

Также петербургская "Ночлежка" собирает 4,6 млн рублей на приют для бездомных.

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