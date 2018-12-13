Петербургская "Ночлежка" собирает 4,6 млн рублей на приют для бездомных

Он станет дополнением к специальным пунктам обогрева.

В среду, 15 мая, стало известно о том, что Петербургская "Ночлежка" собирает деньги на приют для бездомных. Об этом сообщили авторы проекта в соцсетях.

Так, он станет дополнением к специальным пунктам обогрева. "Ночлежку" планируют построить на проспекте Девятого января у метро "Обухово" в середине июня 2019 года.

Ежегодно с октября по март, в самое холодное время, мы открываем Пункты обогрева. Это теплые палатки, где люди могут переночевать бесплатно и без каких-либо документов. Но Пункты обогрева — сезонный проект. И потому каждый раз мы с тяжелым сердцем закрываем последнюю палатку в середине апреля. Жить на улице трудно в любое время года, мы хорошо это знаем. И потому давно вынашиваем идею о месте, где бездомные люди смогут переночевать в течение всего года сказано в сообщении

Так, в круглогодичном центре на 40 мест бездомные смогут переночевать, принять душ, постирать одежду и даже получить консультацию специалиста.

Организация уже собрала 1,64 млн рублей, из которых 641 тыс. рублей пожертвовала компания Навигатор-СБС, а остальную сумму выделил французский фонд Secours Populaire Français Fédération Paris.

Видео:Piter.TV