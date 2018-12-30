Два подростка пострадали во время пожара в квартире на Косыгина

Утром 3 июня в девятиэтажном доме на проспекте Косыгина произошел пожар. В трехкомнатной квартире загорелся балкон площадью три квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и Ленобласти.
Сообщение о возгорании поступило в 10:20. С огнем боролись 22 человека и шесть единиц техники. Пожар удалось ликвидировать за 40 минут.
Источник в экстренных службах сообщает о двух пострадавших. Подростков 15 лет увезли в больницу с ожогами рук и ног. Они самостоятельно пытались потушить пожар.
По факту случившегося ведется проверка. Выясняются подробности происшествия.
Ранее мы писали, что квартиру на Савушкина тушили два часа.
Фото: Piter.TV
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