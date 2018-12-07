Квартиру на Савушкина тушили два часа

На месте пожара работали 15 спасателей и 4 единицы спецтехники

В ночь на понедельник в Приморском районе Петербурга загорелась квартира в одном из жилых домов. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Как стало известно, пожар случился в доме номер 115 по улице Савушкина. О пожаре очевидцы сообщили дежурному в 3:15. На место выехала бригада из 15 спасателей и 4 единиц спецтехники. Огонь потушили через два чеса после вызовы.

Информация о пострадавших не поступала. Известно, в комнате площадью 9 кв. метров обгорела обстановка на площади 4 кв. метра.

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Фото: Piter.TV