В Петербурге пресечена деятельность автоугонщиков

В Петербурге в ходе розыска похищенного немецкого автомобиля сотрудники полиции задержали двоих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Выборгского района 22 февраля поступило сообщение о хищении автомобиля Audi А4 2013 года выпуска. За совершение указанного преступления в апреле задержали двоих участников преступной группы, 46-летнего уроженца сопредельного государства и 29-летнего петербуржца.
В результате обысков по местам жительства задержанных, а также в арендуемых ими гаражах обнаружено и изъято: запасные части и фрагменты кузова похищенного автомобиля Audi А4, запасные части и агрегаты различных автомобилей, оборудование для несанкционированного проникновения в салон автомобилей и запуска двигателей автомобилей, государственные регистрационные знаки автомобилей, использовавшиеся в качестве подменных.
Так же установлена причастность злоумышленников к похищению автомобиля Audi Q5 4 апреля в Приморском районе, который был обнаружен брошенным 13 апреля на перекрестке улице Заречной и улице Федора Абрамова.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
В марте в Петербурге 22-летний парень пытался угнать "Ауди" за 4 млн рублей из-за долгов.
Видео: МВД
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