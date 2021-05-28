В Петербурге пресечена деятельность автоугонщиков

В ходе розыска похищенного немецкого автомобиля сотрудники полиции задержали двоих мужчин

В Петербурге в ходе розыска похищенного немецкого автомобиля сотрудники полиции задержали двоих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Выборгского района 22 февраля поступило сообщение о хищении автомобиля Audi А4 2013 года выпуска. За совершение указанного преступления в апреле задержали двоих участников преступной группы, 46-летнего уроженца сопредельного государства и 29-летнего петербуржца.

В результате обысков по местам жительства задержанных, а также в арендуемых ими гаражах обнаружено и изъято: запасные части и фрагменты кузова похищенного автомобиля Audi А4, запасные части и агрегаты различных автомобилей, оборудование для несанкционированного проникновения в салон автомобилей и запуска двигателей автомобилей, государственные регистрационные знаки автомобилей, использовавшиеся в качестве подменных.

Так же установлена причастность злоумышленников к похищению автомобиля Audi Q5 4 апреля в Приморском районе, который был обнаружен брошенным 13 апреля на перекрестке улице Заречной и улице Федора Абрамова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В марте в Петербурге 22-летний парень пытался угнать "Ауди" за 4 млн рублей из-за долгов.

Видео: МВД