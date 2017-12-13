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В Петербурге предприятия оштрафованы на три миллиона рублей за неубранные сосульки

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Государственная инспекция выявила нарушения в уборке сосулек с крыш на три миллиона рублей.

Эксперты прошлись по зданиям Петербурга, чтобы выявить нарушения в очистке наледи на крышах. Проверки специалистов из государственной инспекции подвела городские предприятия к административным штрафам. 

По результатам обхода специалистов, организации Северной столицы должны 2,7 миллионов рублей. Наибольшие претензии у чиновников были к “К-Рауте”. Их обязали выплатить 250 тысяч рублей за неубранный дом на Парашютной улице у здании номер 67 Б. Столько же отдаст “СА Групп” за некачественную очистку улицы Оптиков.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что в Смольном предложили заплатить миллион рублей тому, кто поможет разработать эффективный способ борьбы со льдом и снегом. Конкурс объявлен среди молодых ученых. Правительство планирует найти инновационные решения, которые помогут избавиться от потенциальной угрозы здоровью и жизни петербуржцев.
 

Теги: административное наказание , лед , сосульки , штраф
Категории: Происшествия Новости СПб

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