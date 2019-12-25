В Петербурге предполагаемого насильника гражданина Германии отправили под домашний арест

Процесс проходил в закрытом режиме. Подозреваемый своей вины не признал.

Суд избрал меру пресечения петербуржцу М., подозреваемому в изнасиловании студента из Германии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Напомним, 1 июня около двух часов ночи на Галерной улице на гражданина Германии напали неизвестные. По словам пострадавшего, ночью в съемную квартиру к нему вломились мужчины. Они изнасиловали его, украли смартфон и кошелек с деньгами и картами. По горячим следам полицейские задержали 30-летнего петербуржца.

Процесс проходил в закрытом режиме. Подозреваемый своей вины не признал, суд отправил мужчину под домашний арест до 1 августа.

Фото: Piter.tv