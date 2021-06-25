В Петербурге предложили запретить продажу алкоголя в выходные

По мнению авторов петиции, введение сухого закона на выходных влияет на обстановку в Северной столице.

В Петербурге СМИ рассматривают петицию, которую опубликовали инициативные петербуржцы. Несколько горожан потребовали запретить продажу спиртного в выходные дни. Об этом сообщили в "Комсомольской правде".

Активисты ссылаются на опыт проведения "Алых парусах". По мнению авторов петиции, введение сухого закона на выходных влияет на обстановку в Северной столице. Трезвые жители не дебоширят и не мешают другим горожанам отдыхать.

Ранее на Piter.tv: пьяный "садовник" с секатором решил украсть из магазина на улице Стойкости кусок мяса.

Фото: pixabay