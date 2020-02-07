Петербургский депутат предложил внести в Конституцию принцип двух столиц

В петербургском Законодательном Собрании на обсуждении поправок к Конституции прозвучало предложение закрепить в Основном законе концепцию двух столиц России. Идея принадлежит депутату Александру Егорову, сообщил "Петербургский дневник".
Егоров отметил, что инициатива не полностью его: он подсмотрел ее в письме москвича, направленном спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Письмом политик поделился с остальными парламентариями.
Предложение объединения двух столиц в Конституции депутат считает спорным, но важным для рассмотрения. Также Егоров отмечает, что на данный момент Петербург и так делит с Москвой статус столицы, поскольку в городе находится Конституционный суд и командование ВМФ.
Губернатор Александр Беглов же напомнил, что столичный статус Москвы не мешает федеральным органам выбирать площадки для размещения за пределами МКАД.
Ранее мы писали, что к конфликту ЗакСа и петербургских профсоюзов подключат Росреестр.
Фото: Piter.TV
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