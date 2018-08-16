Албину предложили пронумеровать станции петербургского метро

По словам автора инициативы, эти меры помогут иностранцам лучше ориентироваться в подземке Северной столицы.

Глава муниципального образования "Купчино" Михаил Черепанов предложил вице-губернатору Петербурга Игорю Албину пронумеровать станции метро. Он пояснил, что эти меры помогут иностранцам лучше ориентироваться в подземке. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Черепанов отметил, что во время ЧМ-2018 ему неоднократно приходилось объяснять туристам, как добраться до той или иной станции. По словам главы МО "Купчино", русские названия станций сложно читать и воспринимать на слух. А китайцы, которые не говорят ни на русском, ни на английском языке, вообще с трудом ориентируются в подземке.

Отметим, что нумерация станций метро — идея не новая. Помимо основного названия, порядковый номер используется в подземке Варшавы и Дубая (ОАЭ).

Ранее мы писали, что к концу 2018 года в Санкт-Петербурге откроются три новые станции метро.

Фото: Piter.TV