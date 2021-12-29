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В Петербурге предложили продлить работу общепита до 2:00
Сегодня, 16:00
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В Петербурге предложили продлить работу общепита до 2:00

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Представитель Смольного подчеркнул, что увеличение часов работы общепита возможно при соблюдении всех ковидных ограничений работниками заведения.

В Северной столице предложили продлить часы приема посетителей в ресторанах. Сейчас бары и кафе города закрываются в 23 часа, но депутат ЗакСа Дмитрий Панов попросил Роспотребнадзор закрывать двери для гостей в заведениях в 2 часа ночи. Об этом сообщили на портале канала "Санкт-Петербург".

Представитель Смольного подчеркнул, что увеличение часов работы общепита возможно при соблюдении всех ковидных ограничений работниками заведения. Чиновник уже направил обращение к руководителю Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. 

Ранее на Piter.tv: за несоблюдение антиковидных требований опечатали семь баров.

Фото: Pexels

Теги: инициатива, ковидные ограничения, общепит, продлить работу кафе, рестораны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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