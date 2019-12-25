В Петербурге предложили давать выходной студентам-донорам

Депутаты партии "Единая Россия" предложили на день освобождать от учёбы студентов, которые стали донорами крови. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа Петербурга.
Мы предлагаем устранить пробел в законодательстве, предоставляющий выходной день после сдачи крови только трудоустроенным гражданам.
Александр Бельский, председатель ЗакСа
Бельский выразил надежду на то, что данное предложение будет поддержано депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации.
Накануне в вестибюле станции метро "Зенит" состоялся День донора. Всем донорам в честь 100-летия Пионерской организации СССР вручили пионерские галстуки и значки.
Фото: Piter.tv
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