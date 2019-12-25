В Петербурге предложили давать выходной студентам-донорам

Бельский выразил надежду на то, что данное предложение будет поддержано депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации.

Депутаты партии "Единая Россия" предложили на день освобождать от учёбы студентов, которые стали донорами крови. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа Петербурга.

Мы предлагаем устранить пробел в законодательстве, предоставляющий выходной день после сдачи крови только трудоустроенным гражданам. Александр Бельский, председатель ЗакСа

Бельский выразил надежду на то, что данное предложение будет поддержано депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации.

Накануне в вестибюле станции метро "Зенит" состоялся День донора. Всем донорам в честь 100-летия Пионерской организации СССР вручили пионерские галстуки и значки.

Фото: Piter.tv