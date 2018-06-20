В Петербурге хотят увеличить высоту труб

В Комитет по градостроительству и архитектуре сообщили, что рассмотрят данный вопрос.

В Санкт-Петербурге предлагают увеличить высоту котельных труб. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Согласно информации издании вице-губернатор комитета по энергетике Максим Шаскольский поднял данный вопрос в связи с обращениями одной из городских компаний. По мнению ее представителей, установленный высотный порог препятствует развитию коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербарурга. В частности закрепленная законом высота в 55 метров ограничивает возможность строительства более высоких труб у котельных, что в случае появления рябом здания высотой больше 55 метров может привести к попаданию в дом вредных выбросов.

В Комитет по градостроительству и архитектуре сообщили, что рассмотрят данный вопрос, однако данный вопрос регулируются судебными решением.

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