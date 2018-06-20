Психиатр сообщил в полицию о петербуржце, хранившем арсенал с оружием на Рубинштейна

Медик настаивает на принудительной госпитализации пациента.

Петербургский психиатр обратился к правоохранительным органом за помощью в госпитализации местного жителя. Врач рассказал, что мужчина опасен для окружающих, так как хранит дома арсенал с оружием. Полиция откликнулась на призыв и обыскала квартиру злоумышленника.

В результате оперативники выяснили, что в квартире тот действительно держал кастет, различные химикаты, патроны и ружье. Психиатр попросил о принудительной госпитализации молодого человека в специализированную больницу под номером шесть.

Известно, что юноша 1999 года рождения проживает по улице Рубинштейна. Сейчас полиция выясняет, для каких целей дома у петербуржца находилось оружие.

Ранее Piter.tv писал о том, что у мемориала павшим спецназовцам в парке Интернационалистов возложили цветы.

Фото: Piter.tv