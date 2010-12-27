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В Петербурге намерены провести фестиваль военно-морских оркестров
Сегодня, 13:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге намерены провести фестиваль военно-морских оркестров

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Эту идею поддержали многие деятели.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге намерены провести фестиваль военно-морских оркестров. Соответствующую инициативу обсудили на десятом съезде городов воинской славы.

Авторы проекта надеются, что его рассмотрят на заседании российского организационного комитета "Победа". За ежегодный фестиваль военно-морских оркестров высказались такие деятели, как глава муниципального образования города Кронштадта Наталия Чашина, президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов, заместитель директора музея на Поклонной горе Валерий Кононов и другие. 

Отмечается, что эту инициативу активно поддерживают в Кронштадте.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский ресторан на Рубинштейна бесплатно накормит обедом пенсионеров.

Фото:АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОРКЕСТР ЛенВМБ/вк

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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