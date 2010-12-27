Эту идею поддержали многие деятели.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге намерены провести фестиваль военно-морских оркестров. Соответствующую инициативу обсудили на десятом съезде городов воинской славы.

Авторы проекта надеются, что его рассмотрят на заседании российского организационного комитета "Победа". За ежегодный фестиваль военно-морских оркестров высказались такие деятели, как глава муниципального образования города Кронштадта Наталия Чашина, президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов, заместитель директора музея на Поклонной горе Валерий Кононов и другие.

Отмечается, что эту инициативу активно поддерживают в Кронштадте.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский ресторан на Рубинштейна бесплатно накормит обедом пенсионеров.

Фото:АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОРКЕСТР ЛенВМБ/вк