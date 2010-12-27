Петербургский ресторан на Рубинштейна бесплатно накормит обедом пенсионеров

Бесплатные обеды готовят во вторник и четверг — пенсионеров кормят 10:00 до 12:00.

В пятницу, 29 ноября, стало известно, что петербургский ресторан Burger & Crab бесплатно накормит обедом пенсионеров. Об этом сообщили представители заведения в соцсети "ВКонтакте".

"Недавно мы подумали, что хотели бы делиться тем, что делаем, с теми, кто в этом особенно нуждается. С теми, кто по разным причинам не может позволить себе того, что воспринимаем как должное мы с вами", — сказано в сообщении.

Известно, что бесплатные обеды готовят во вторник и четверг — пенсионеров кормят с 10:00 до 12:00. По словам организаторов, любой пенсионер может взять обед с собой. Пожилым людям необходимо взять с собой соответствующие документы.

"Любой пожилой человек, не обладающий достаточными средствами, сможет забрать с собой ланчбокс с вкусной и горячей едой совершенно бесплатно. Все, что вам нужно – пенсионное удостоверение или паспорт", — отметили организаторы.

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Фото:Burger&Crab/вк