В Петербурге предложили продлить "тихий час" во время самоизоляции

Шумные работы мешают людям, которые работают удаленно и школьникам, которые учатся дистанционно.

В Петербурге предложили внести изменения в "закон о тишине" и уменьшить время, в течение которого можно проводить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах. С такой инициативой выступила депутат МО "Морской" Наталья Камолинкова.

По мнению депутата это необходимо, так как многие петербуржцы работают сейчас дома. Школьникам, которые также находятся дома на дистанционном обучении, шум тоже мешает.

В качестве примера Камолинкова привела меры, введенные в Подмосковье. Там ввели запрет на проведение шумных ремонтных работ продолжительностью более 4 часов в будни и 3 часов – в субботу. На данный момент в Петербурге шумные работы можно проводить с 8:00 до 22:00 по будням и с 12:00 до 22:00 по выходным.

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