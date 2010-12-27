В Петербурге 55-летний мужчина сошел с ума после нападения грабителя

Преступник ударил мужчину сзади по голове и отобрал у него все деньги, вырученные за продажу квартиры (4,2 миллиона рублей).

После ограбления 55-летний петербуржец сошел с ума. Вечером 11 сентября в Красносельском районе в парадной дома, грабитель отобрал мужчины 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Преступник ударил мужчину сзади по голове и отобрал у него все деньги, вырученные за продажу квартиры. О преступлении в полицию сообщил сын потерпевшего. Также он поведал, что из-за полученного стресса во время ограбления его отец попал в психиатрическую лечебницу Святого Николая Чудотворца.

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Фото: Piter.TV