В петербургском Дворце Труда поздравили лучших специалистов строительной отрасли

Комитет по строительству и Профсоюз строителей города и области подвели итоги конкурса "Строймастер".

В петербургском Дворце Труда поздравили победителей конкурса "Строймастер". Ежегодное мероприятие проводится по инициативе Ассоциации "Национальное объединение строителей" при поддержке комитета по строительству и Профсоюза строителей города и области. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Лучших рабочих, инженерно-технических работников (ИТР), руководителей строительного комплекса и профильные учебные заведения отметили в 16 номинациях. Главам же ведущих компаний города вручили благодарственные письма за повышение авторитета строительных профессий. Лучших специалистов по технике безопасности лично поздравили заместитель председателя комитета по строительству Валерий Усков и председатель профсоюза строителей Петербурга и Ленобласти Георгий Пара.

В этом году в Петербурге вырос спрос на сотрудников в строительной отрасли. В комитете по труду и занятости населения города отметили, что пандемия не сильно сказалась на строительной сфере, в которой трудятся около 301 964 человека. Однако потребность в персонале стала ощущаться после снижения потока трудовых мигрантов.

Фото: Строительный Петербург