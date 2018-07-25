В Петербурге появятся новые посты мониторинга воздуха

В Петербурге работает целая система по отслеживанию состояния воздуха.

По итогам прошлого года в Петербурге зафиксировали снижение уровня загрязнения воздуха. В городе планируют построить еще три новых поста мониторинга воздуха. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, посвященной мониторингу атмосферы.

В Петербурге работает целая система по отслеживанию состояния воздуха. Госпосты делают замеры до сих пор вручную, территориальные – автоматически. И эти данные приходится объединять.

Также Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности запросил средства для оборудования, которое будет контролировать формальдегиды. Это оборудование может помочь оперативно реагировать на жалобы людей, выявлять причины неприятного запаха в воздухе.

Ранее в сети появился цифровой Экологический Атлас Ленобласти.

Фото: Piter.tv