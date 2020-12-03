В Петербурге появятся памятные доски восьми выдающимся деятелям города

В частности, в Северной столице увековечат память президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, историка Юрия Кнорозова и заслуженного тренера РФ Анатолия Рахлина.

В Петербурге установят мемориальные доски для увековечивания памяти восьми выдающихся горожан. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своём telegram-канале.

Решение одобрено городским Советам по мемориальным доскам.

Так, в Северной столице увековечат память президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, историков Юрия Кнорозова и Владимира Мавродина, заслуженного тренера РФ Анатолия Рахлина, декана юрфака ЛГУ Николая Алексеева, хирурга Эрика Гессе.

Кроме того, доски установят в честь Героя РФ, подводника-гидронавта Дениса Опарина и начальника Трамвайно-троллейбусного управления во время блокады Ленинграда Михаила Сороки.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы почтили память королевы Великобритании Елизаветы II.

Фото: ВКонтакте / СПбГУ