В Петербурге появятся памятные доски восьми выдающимся деятелям города

В Петербурге установят мемориальные доски для увековечивания памяти восьми выдающихся горожан. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своём telegram-канале.
Решение одобрено городским Советам по мемориальным доскам.
Так, в Северной столице увековечат память президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, историков Юрия Кнорозова и Владимира Мавродина, заслуженного тренера РФ Анатолия Рахлина, декана юрфака ЛГУ Николая Алексеева, хирурга Эрика Гессе.
Кроме того, доски установят в честь Героя РФ, подводника-гидронавта Дениса Опарина и начальника Трамвайно-троллейбусного управления во время блокады Ленинграда Михаила Сороки.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы почтили память королевы Великобритании Елизаветы II.
Фото: ВКонтакте / СПбГУ
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