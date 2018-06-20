В Петербурге могут появиться филиалы Музея блокады

Например, один из филиалов хотят создать на хлебозаводе "Каравай".

В Петербурге появятся филиалы Музея блокады. Разговоры о расширении старого Музея блокады в Соляном переулке идут уже давно. Само здание будут реконструировать, но также в городе могут появиться и филиалы блокадного музея. Об этом сообщают городские СМИ.

Хорошо, что родившаяся идея оживления всех мест, где сохраняется память о блокаде принята. Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа

В Петербурге есть множество мест, которые тесно связаны с событиями тех страшных лет. Например, один из филиалов хотят создать на хлебозаводе "Каравай", который работал и в годы блокады. В скором времени будет решен вопрос, где в Петербурге могут открыть подобные музеи.

Фото: Музей обороны и блокады Ленинграда/ ВК