У петербургского хлебозавода появится музей

И табличка в память о работниках, которые трудились во время блокады.

У хлебопекарного предприятия "Каравай" появится собственный музей. В нем будет размещена экспозиция, посвященная работе сотрудников предприятия во время блокады Ленинграда. Об этом сообщают городские СМИ.

В среду, 13 марта, врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с сотрудниками предприятия. Беглов пообещал помочь в установке таблички в память сотрудников "Каравая", которые трудились здесь в блокаду. Работники уже позаботились о проекте этой таблички.

Также Александр Беглов попросил директора предприятия найти помещение для создания экспозиции.

Я предлагаю найти на территории завода "Каравай" помещение, где развернется экспозиция. Этот небольшой музей станет филиалом музейного учреждения в Соляном переулке. Александр Беглов

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Фото: pixabay