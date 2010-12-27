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У петербургского хлебозавода появится музей
Сегодня, 16:58
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nastya960

У петербургского хлебозавода появится музей

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И табличка в память о работниках, которые трудились во время блокады.

У хлебопекарного предприятия "Каравай" появится собственный музей. В нем будет размещена экспозиция, посвященная работе сотрудников предприятия во время блокады Ленинграда. Об этом сообщают городские СМИ.

В среду, 13 марта, врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с сотрудниками предприятия. Беглов пообещал помочь в установке таблички в память сотрудников "Каравая", которые трудились здесь в блокаду. Работники уже позаботились о проекте этой таблички.

Также Александр Беглов  попросил директора предприятия найти помещение для создания экспозиции.

Я предлагаю найти на территории завода "Каравай" помещение, где развернется экспозиция. Этот небольшой музей станет филиалом музейного учреждения в Соляном переулке.

Александр Беглов

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Фото: pixabay

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Теги: александр беглов, блокада, завод каравай, хлеб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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