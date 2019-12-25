В настоящий момент контракты заключены на создание 18 объектов.

В Петербурге появятся 24 новых нерегулируемых пешеходных перехода. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Работы по установке новых "зебр" будут выполнены по заказу СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Так, четыре пешеходных перехода появятся в Василеостровском районе, по два перехода установят в Невском, Московском, Колпинском, Пушкинском, Петродворцовом районах, три – в Курортном районе, пять пешеходных переходов создадут в Кировском районе и по одному – в Центральном и Кронштадтском районах.

Ранее мы писали, что до конца лета в Петербурге по 55 адресам установят искусственные неровности.

Фото: Piter.tv