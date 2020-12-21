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До конца лета в Петербурге по 55 адресам установят искусственные неровности
Сегодня, 16:36
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До конца лета в Петербурге по 55 адресам установят искусственные неровности

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Работы по обустройству "лежачих полицейских" пройдут в два этапа.

До конца лета этого года в Петербурге на 55 нерегулируемых пешеходных переходах установят искусственные неровности. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. 

Искусственные неровности обустраивают на участках улично-дорожной сети, где необходимо принудительно снизить скорость потока транспорта,

– говорится в сообщении.

Известно, что работы по обустройству "лежачих полицейских" пройдут в два этапа. Так, до 16 июля искусственные неровности будут установлены по 38 адресам и до 20 августа – еще по 17 адресам. 

Ранее мы писали, что в 2022 году на проспекте Обуховской Обороны установят новые светофоры.

Фото: balashover.ru

Теги: искусственные неровности, обустройство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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