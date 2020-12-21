До конца лета в Петербурге по 55 адресам установят искусственные неровности

Работы по обустройству "лежачих полицейских" пройдут в два этапа.

До конца лета этого года в Петербурге на 55 нерегулируемых пешеходных переходах установят искусственные неровности. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Искусственные неровности обустраивают на участках улично-дорожной сети, где необходимо принудительно снизить скорость потока транспорта, – говорится в сообщении.

Известно, что работы по обустройству "лежачих полицейских" пройдут в два этапа. Так, до 16 июля искусственные неровности будут установлены по 38 адресам и до 20 августа – еще по 17 адресам.

Ранее мы писали, что в 2022 году на проспекте Обуховской Обороны установят новые светофоры.

Фото: balashover.ru