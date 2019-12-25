В Василеостровском районе начали обустройство платной парковки

Зона платной парковки появится на 118 улицах районах.

В Василеостровском районе Петербурга начали обустройство платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Парковка заработает с 1 ноября 2023 года и появится на 118 улицах районах. На данный момент ведутся работы по нанесению специальной дорожной разметки и установке знаков. Всего планируется установить 3805 дорожных знаков на улицах Василеостровского района. Также сообщается, что зона платной парковки будет обустроена только до Наличной улицы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге планируют расширить список льготников с правом на бесплатную парковку.

Фото: Piter.tv