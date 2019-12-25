В 2022 году на проспекте Обуховской Обороны установят новые светофоры

В настоящее время в городе работает 1174 светофорных объекта.

В следующем году на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге установят новые светофоры. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Новые светофоры появятся на участке проспекта от улицы Профессора Качалова до дома №60 по проспекту Обуховской Обороны, а также специалисты установят новый светофорный пост у дома №32. Кроме того, ООО "Разработка и производство автоматизированных систем Санкт-Петербурга" обновит шесть светофоров.

Известно, что к концу этого года подрядчик планирует сначала проанализировать транспортную ситуацию, чтобы понять, где лучше установить новые светофоры.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали устанавливать и модернизировать светофоры по шести адресам

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