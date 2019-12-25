В Петербурге начали устанавливать и модернизировать светофоры по шести адресам

Специалисты работают по шести адресам.

В Петербурге начали работы по модернизации светофоров: специалисты начали устанавливать светофоры на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда, на пересечении улиц Уральская и Декабристов, у пожарного депо на улице Ильюшина, 22.

Рабочие занимаются прокладкой кабельной канализации, траншеи, установкой опор и самих светофоров, передают в комитете по транспорту. Модернизацией светофоров занялись на перекрестке Курской и Тамбовской улиц, улиц Комсомола и Михайлова, Седова и Александровской Фермы: там демонтируют старое оборудование.

В планах установить 14 светофоров и модернизировать 7. Все работы должны успеть до июня, а подключить посты – до сентября.

Ранее мы писали, что экс-глава Приозерского района подозревается в мошенничестве.

Фото: pixabay