В Петербурге появились "лежачие полицейские" по 58 адресам

Искусственные неровности появились у социальных учреждений.

В Петербурге появилось более 12 тыс. погонных метров искусственных неровностей, рассказали в Смольном.

Так, "лежачие полицейские" установили у социальных учреждений, в данном случае, у школ и детских садов. Неровности вынуждают водителя снизить скорость и двигаться аккуратнее. До конца года их установят еще по 27 адресам.

По словам губернатора Александра Беглова, у каждой школы, выход из которой ведёт на проезжую часть, установлены искусственные неровности.

Так называемые "лежачие полицейские" очень хорошо дисциплинируют водителей. губернатор Александр Беглов

Фото: Piter.tv