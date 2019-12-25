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В Петербурге появились "лежачие полицейские" по 58 адресам
Сегодня, 14:19
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В Петербурге появились "лежачие полицейские" по 58 адресам

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Искусственные неровности появились у социальных учреждений.

В Петербурге появилось более 12 тыс. погонных метров искусственных неровностей, рассказали в Смольном.

Так, "лежачие полицейские" установили у социальных учреждений, в данном случае, у школ и детских садов.  Неровности вынуждают водителя снизить скорость и двигаться аккуратнее. До конца года их установят еще по 27 адресам.

По словам губернатора Александра Беглова, у каждой школы, выход из которой ведёт на проезжую часть, установлены искусственные неровности.

Так называемые "лежачие полицейские" очень хорошо дисциплинируют водителей.

губернатор Александр Беглов

Фото: Piter.tv

Теги: искусственные неровности, лежачие полицейские, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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