В Петербурге появились "лежачие полицейские" по 58 адресам

В Петербурге появилось более 12 тыс. погонных метров искусственных неровностей, рассказали в Смольном.
Так, "лежачие полицейские" установили у социальных учреждений, в данном случае, у школ и детских садов. Неровности вынуждают водителя снизить скорость и двигаться аккуратнее. До конца года их установят еще по 27 адресам.
По словам губернатора Александра Беглова, у каждой школы, выход из которой ведёт на проезжую часть, установлены искусственные неровности.
Так называемые "лежачие полицейские" очень хорошо дисциплинируют водителей.
губернатор Александр Беглов
Фото: Piter.tv
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