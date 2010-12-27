В Приморском районе построят футбольные поля, каток и места для рыбалки

Полтавченко хочет создать полноценный спортивный кластер.

В Приморском районе Санкт-Петербурга могут появиться новые общественные зоны отдыха. Об этом во время объезда заявил губернатор Георгий Полтавченко.

По словам главы города, на берегу озера Долгого могут создать специально оборудованные места для рыбаков. Такое решение было принято после того, как глава района Николай Цед рассказал, что в водоем в прошлом году было выпущено более 3 тыс. мальков линя, амура, стерляди, карпа и карася.

Полтавченко отметил, что сейчас завершили только первый этап создания общественной зоны около озера Долгого. Пока что была сделана спортивная площадка и место для проведения массовых мероприятий. По информации пресс-службы Смольного, в районе появятся два футбольных поля и каток.

На данный момент, вокруг озера посадили более 300 деревьев и 2500 кустарников. Жители города с приходом весны смогут воспользоваться велодорожкой, спортивным и детским игровым оборудованием.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что ведомство МЧС за неделю спасло у Финского залива 70 рыбаков.