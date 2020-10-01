Новую набережную на намыве Васильевского острова назовут в честь Миклухо-Маклая

В Сестрорецке появится сквер имени Юрия Никулина.

Топонимическая комиссия Петербурга дала название новой набережной на намыве Васильевского острова. Участок набережной от ЗСД до улицы Челюскина получил имя известного русского путешественника Николая Миклухо-Маклая.

Также специалисты определелись с именами нескольких скверов города. Так, сквер между улицами Лёни Голикова и Танкиста Хрустицкого будет носить имя Шереметевский, а сквер между Суворовским проспектом и Красноборским переулком на 6-й Советской улице назовут в честь зодчего Петра Егорова.

"Профессиональное" название получил сквер на Песочной набережной у реки Карповки. Теперь он будет называться сквером Метеорологов. В честь финансистов назван сквер у дома №61 на Суворовском проспекте.

Сквер между Приморским шоссе и Красноармейской улицей в Сестрорецке будет носить имя народного артиста СССР Юрия Никулина.

Ранее театру "Буфф" присвоили имя своего основателя Исаака Штокбанта.

Фото: pixabay.com