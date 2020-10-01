Новую набережную на намыве Васильевского острова назовут в честь Миклухо-Маклая

Топонимическая комиссия Петербурга дала название новой набережной на намыве Васильевского острова. Участок набережной от ЗСД до улицы Челюскина получил имя известного русского путешественника Николая Миклухо-Маклая.
Также специалисты определелись с именами нескольких скверов города. Так, сквер между улицами Лёни Голикова и Танкиста Хрустицкого будет носить имя Шереметевский, а сквер между Суворовским проспектом и Красноборским переулком на 6-й Советской улице назовут в честь зодчего Петра Егорова.
"Профессиональное" название получил сквер на Песочной набережной у реки Карповки. Теперь он будет называться сквером Метеорологов. В честь финансистов назван сквер у дома №61 на Суворовском проспекте.
Сквер между Приморским шоссе и Красноармейской улицей в Сестрорецке будет носить имя народного артиста СССР Юрия Никулина.
Ранее театру "Буфф" присвоили имя своего основателя Исаака Штокбанта.
Фото: pixabay.com
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